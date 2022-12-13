Губернатор Усс сообщил, что не знает о местонахождении своего сына

Александр Усс рассказал, что квартира сына хорошо охранялась карабинерами.

Губернатор Красноярского края Александр Усс не знает о местонахождении своего сына Артема, который покинул свое местоположение, связанное с нахождением по домашним арестом в Италии. Соответствующее заявление чиновник сделал перед местными журналистами. Глава российского региона заметил, что регулярно карабинеры проверяли нахождение Артема дома. Это происходило даже в ночное время. Сам молодой человек говорил отцу о том, что квартира очень тщательно охранялась, поэтому он не понимает, как Артем мог исчезнуть оттуда.

Меня как отца, конечно, очень беспокоит судьба сына, его местонахождение мне неизвестно, как и детали произошедшего. Александр Усс, губернатор Красноярского края

Напомним, что 21 марта суд в Милане принял решение об экстрадиции Артема Усса в США. Там россиянин обвиняется в уклонении от западных санкций и отмывании денег. Один из адвокатом пояснил, что данная экстрадиция была одобрена по двум из четырех пунктов обвинения. В настоящее время ожидается рассмотрение апелляции в Кассационном суде Италии. Артем Усс был задержан 17 октября 2022 года в городском аэропорту Мальпенса.

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