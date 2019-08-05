Губернатор Петербурга поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником

Международный праздник отмечается 7 декабря.

В понедельник, 7 декабря, отмечается Международный день гражданской авиации. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил всех, кто посвятил себя воздушному флоту России.

Благодарю всех, кто трудится в отрасли, разрабатывает планы ее дальнейшего развития, тех, кто готовит кадры для российской авиации. Александр Беглов. губернатор Петербурга

Кадры для российской авиации готовят и в Петербурге. С 1941 года ведет свою историю Санкт‑Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения. С 1955 года – Санкт‑Петербургский государственный университет гражданской авиации.

В 1932-м году в Ленинграде открыли первый аэропорт – "Шоссейная" (ныне "Пулково"). Сегодня аэропорт "Пулково" имеет высокий рейтинг в системах международной оценки как одна из самых красивых и современных авиационных гаваней мира. Но на этом город не намерен останавливаться.

Напомним, к 2025 году в аэропорту появится новый терминал для обслуживания пассажиров, который увеличит пропускную способность "Пулково" до 40 миллионов человек в год. Площадь перед терминалом А перестроят: сделают пешеходную зону, построят ангары для самолетов и офисно-деловых центров. Новый терминал решили построить из-за сильной загруженности аэрогавани. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, благодаря реализации данного проекта, Пулково станет одним из крупнейших аэропортов в Европе.

Фото: pexels.com