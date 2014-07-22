Губернатор Ленобласти пообещал региону 147 социальных объектов в ближайшую пятилетку

Александр Дрозденко обозначил темпы развития социальной инфраструктуры в регионе как "очень высокие".

28 июля на прямой линии губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко жители региона поинтересовались у главы ходом строительства отдельных социальных объектов и планами развития социальной инфраструктуры Ленобласти в целом.

По словам губернатора, строительство соцобъектов продолжается очень высокими темпами: 147 таких объектов были введены в эксплуатацию за последние пять лет, и еще столько же появится в следующую пятилетку. Отдельного упоминания удостоилась и программа благоустройства кварталов с новостройками. Губернатор отметил, что появление зеленой зоны в Мурино - очень важный вопрос.

Жители Мурино вряд ли будут спорить с губернатором, с учетом того, что зеленой зоны, больницы, детских садов и полиции им не хватает с 2014 года. Коллективное обращение жителей недавно было отправлено в Минстрой РФ после того, как обращения к главе региона ничего не дали.

И несмотря на обозначенные губернатором "высокие темпы", отставание социальной инфраструктуры за ходом жилищного строительства по всей Ленобласти давно отмечают эксперты строительной отрасли.

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