Губернатор Калужской области: пожар на подстанции после удара молнии потушили

Губернатор Калужской области Владислав Шапша пояснил подписчикам в собственном аккаунте в Telegram-канале о том, что предварительной причиной возгорания на электроподстанции считается попадание молнии. В настоящее время местные спасатели ликвидировали пламя. Ранее стало известно о пожаре на территории села Росва. В результате происшествия никто не пострадал, однако населенные пункты, подключенные к подстанции, остались без электричества.
На данный момент возгорание на подстанции ликвидировано. Выведены из строя 2 трансформатора. Предварительная причина возгорания - попадание молнии.
Владислав Шапша, глава региона
Эксперт подчеркнул, что в настоящее время проводится работа по переключению электрических сетей и восстановлению подачи электричества жителям.
Дополнительные подразделения спасателей направлены в пострадавшие от наводнения районы Приморья.
Фото и видео: Telegram / Владислав Шапша
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