Губернатор Калужской области: пожар на подстанции после удара молнии потушили

Глава региона рассказал подробности инцидента в селе Росва.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша пояснил подписчикам в собственном аккаунте в Telegram-канале о том, что предварительной причиной возгорания на электроподстанции считается попадание молнии. В настоящее время местные спасатели ликвидировали пламя. Ранее стало известно о пожаре на территории села Росва. В результате происшествия никто не пострадал, однако населенные пункты, подключенные к подстанции, остались без электричества.

На данный момент возгорание на подстанции ликвидировано. Выведены из строя 2 трансформатора. Предварительная причина возгорания - попадание молнии. Владислав Шапша, глава региона

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время проводится работа по переключению электрических сетей и восстановлению подачи электричества жителям.

Дополнительные подразделения спасателей направлены в пострадавшие от наводнения районы Приморья.

Фото и видео: Telegram / Владислав Шапша