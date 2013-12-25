Допподразделения спасателей направлены в пострадавшие от наводнения районы Приморья

Олег Кожемяко рассказал о работе властей Приморья по ликвидации последствий ЧС.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал в собственном Telegram-канале о том, что дополнительные подразделения спасателей направлены в пострадавшие от наводнения районы российского региона. Речь идет о 137 человек личного состава экстренного ведомства страны (от ГУ МЧС), а также еще 25 специалистов от Амурского спасательного центра. К мероприятиям также привлечены силы Приморья. По м нению экспертов, наиболее сложная обстановка фиксируется в Уссурийске, Михайловском и Надеждинском районах, Октябрьском и Хасанском округах.

Идёт эвакуация жителей, везде развёрнуты пункты временного размещения. Налажена доставка воды и хлеба. Убедительная просьба ограничить поездки на легковом транспорте в подтопленных районах, где есть переливы через дороги. Олег Кожемяко, глава Приморья

Напомним, что количество муниципалитетов Приморья, в которых властями введен режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающегося наводнения, выросло до семи. Известно, что с 9 по 10 августа на территории южного побережья региона выпало до 109 миллиметров осадков. Пожарно-спасательные подразделения организовали лодочные переправы для жителей. Дополнительно ведется откачка воды на затопленных территориях

В Приморье уровень воды в водохранилище в Спасском районе превысил допустимый уровень.

Фото и видео: Telegram / Олег Кожемяко