Губернатор Флориды: ураган "Иан" нанесет удар по всему штату

Рон Десантис видит большую угрозу со стороны стихии для жизней американцев.

Губернатор Флориды заявил о том, что ураган "Иан" нанесет удар по всему американскому штату. Соответствующей информацией Рон Десантис поделился в ходе пресс-конференции с местными журналистами. Чиновник полагает, что данное стихийное бедствие окажется гораздо сильнее одного из самых сильных в истории страны урагана "Чарли", пришедшего на территорию в 2004 году. Эксперты призывают население региона готовиться к экстренной ситуации и разгулу стихии.

Он продолжит двигаться по всему штату Флорида. У нас будут разрушения по всему штату. Он гораздо, гораздо, гораздо больше "Чарли". "Чарли" был значительно меньше. Рон Десантис, губернатор Флориды

Чиновник подчеркнул, что ситуация в регионе складывается крайне опасная, поэтому существует непосредственная угроза жизням граждан США. В настоящее время во Флориде без электричества остаются свыше одного миллиона потребителей. Эта статистика предоставлена порталом Poweroutage.com, который агрегирует сведения от сетевых компаний в Северной Америке.

Сильный ураган в Курске привёл к гибели студента.

Фото и видео: YouTube / Fox Business