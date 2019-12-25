Сильный ураган в Курске привёл к гибели студента

В окно юноши прилетел кусок дерева, осколки попали ему ему в живот.

В воскресенье, 18 сентября, мощнейший ураган обрушился на Курскую область. Разбушевавшаяся стихия привела к гибели студента. Подробности приводит телеканал "360" со ссылкой на СК региона.

Как выяснилось, в роковой момент юноша находился один в своей комнате. Внезапно окно разбил кусок дерева, осколки попали ему в живот. Другие студенты попытались оказать пострадавшему помощь, но было уже поздно.

В ходе урагана фрагментом дерева было повреждено окно, стекло которого попало в область живота подростка, в результате чего он получил телесные повреждения, от которых скончался на месте. СК по Курской области

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура Подольска начала проверку после смерти девочки-подростка в бассейне.

Фото: Pxhere