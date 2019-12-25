Сильный ураган в Курске привёл к гибели студента

В воскресенье, 18 сентября, мощнейший ураган обрушился на Курскую область. Разбушевавшаяся стихия привела к гибели студента. Подробности приводит телеканал "360" со ссылкой на СК региона.
Как выяснилось, в роковой момент юноша находился один в своей комнате. Внезапно окно разбил кусок дерева, осколки попали ему в живот. Другие студенты попытались оказать пострадавшему помощь, но было уже поздно.
В ходе урагана фрагментом дерева было повреждено окно, стекло которого попало в область живота подростка, в результате чего он получил телесные повреждения, от которых скончался на месте.
СК по Курской области
По факту происшествия проводится проверка.
Ранее мы сообщили о том, что прокуратура Подольска начала проверку после смерти девочки-подростка в бассейне.
Фото: Pxhere
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