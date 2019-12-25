Guardian: население США и Европы опасается третьей мировой войны

Большинство людей считают, что в новом конфликте возможно использование ядерного оружия.

Население США и Европы опасается третьей мировой войны. Об этом сообщает газета Guardian со ссылкой на данные исследования, проведенного компанией YouGov..

По информации источника, 55% жителей Франции считают вероятным начало такого конфликта. Такого же мнения придерживаются граждане Испании (50%), Италии (46%) и США (45%). По данным исследования, большинство людей считают, что в новом конфликте возможно использование ядерного оружия.

Ранее Медведев допустил мировую заваруху из-за действий МУС.

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