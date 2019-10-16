Wi-Fi заработает в новом диапазоне – 6 ГГц

Диапазон частот 2,4 ГГц и 5 ГГц начали использовать в 1999 году.

Федеральная комиссия по связи США (FCC) выделила диапазон частот 6 ГГц для нелицензированного использования. Это позволит использовать 6 ГГц для разного рода домашних роутеров и точек доступа Wi-Fi, как сейчас используются диапазоны 2,4 ГГц и 5 ГГц.

Диапазон частот 2,4 ГГц и 5 ГГц начали использовать в 1999 году, поэтому это первое расширение за последние 20 лет.

Новый диапазон для бизнеса могут открыть уже к концу этого года. Устройства с поддержкой Wi-Fi 6 ГГц также могут появиться в конце 2020 года.

Широкомасштабное внедрение начнётся только в 2021 году, когда Wi-Fi Alliance откроет сертификационную программу.

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