Грузовой корабль Dragon приводнился у берегов Флориды

В SpaceX рассказали об успешном завершении миссии.

Грузовой космический корабль Dragon приводнился у берегов Флориды. Об этом в собственном Twitter-аккаунте написали представители американской компании SpaceX.

Приводнение Dragon подтверждено, что завершает 22-ю миссию SpaceX по поставке грузов на Международную космическую станцию. сообщение компании

Ранее стало известно о том, что Dragon покинул МКС. На орбитальной станции он находился с 5 июля. Аппарат должен был приземлиться еще несколько дней назад, но его отстыковку пришлось отложить из-за тропического шторма "Эльза", который бушевал на побережье Флориды.

Напомним, что Dragon является единственным грузовым кораблем, способным возвращать на Землю грузы с МКС.На этот раз он доставил а Землю 2,3 тонны груза. Среди них - результаты научных экспериментов.

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