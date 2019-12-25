Грузовой корабль Dragon приводнился у берегов Флориды

Грузовой космический корабль Dragon приводнился у берегов Флориды. Об этом в собственном Twitter-аккаунте написали представители американской компании SpaceX.
Приводнение Dragon подтверждено, что завершает 22-ю миссию SpaceX по поставке грузов на Международную космическую станцию.
сообщение компании
Ранее стало известно о том, что Dragon покинул МКС. На орбитальной станции он находился с 5 июля. Аппарат должен был приземлиться еще несколько дней назад, но его отстыковку пришлось отложить из-за тропического шторма "Эльза", который бушевал на побережье Флориды.
Напомним, что Dragon является единственным грузовым кораблем, способным возвращать на Землю грузы с МКС.На этот раз он доставил а Землю 2,3 тонны груза. Среди них - результаты научных экспериментов.
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Фото: Pixabay.com
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