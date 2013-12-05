Грузовой Boeing 737 совершил экстренную посадку недалеко от Гонолулу

Пилоты сообщали о проблемах с двигателем

Грузовой Boeing 737 совершил экстренную посадку на воду у Гонолулу (штат Гавайи, США). Как сообщает телеканал CNBC со ссылкой на Управление гражданской авиации США, оба пилота были спасены.

Отмечается, что пилоты сообщили о проблемах с двигателем и попытались вернуться в Гонолулу. Однако посадили самолет на воду. По предварительной информации, оба пилота были спасены береговой охраной.

По данному факту будет проведено расследование.

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Видео: YouTube / Band Jornalismo