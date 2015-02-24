В России произвели более 3,4 млн дох вакцины "ЭпиВакКорона"

Со складов отгрузили более 2,4 млн дох препарата.

В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора заявили, что в России произвели уже более 3,4 млн доз вакцины от коронавируса "Эпиваккорона". В оборот ввели уже 3,1 млн доз.

Сообщается, что со складов отгрузили более 2,4 млн доз препарата. В начале следующей недели отгрузят еще 750 тыс. доз вакцины.

Для того, чтобы удовлетворить спрос на препарат, партнеры центра также продолжают выпускать вакцину.

Ранее мы писали, что ВОЗ включила новый штамм "Лямбда" в группу представляющих интерес. Если будет установлено, что "Лямбда" увеличивает смертность, то штамм переведут в группу вызывающих обеспокоенность.

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