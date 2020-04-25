Ираклий Гарибашвили сообщил о значительных реформах в стране после 2012 года.

Грузия впервые, как стала независимой, прожила 10 лет в мире. Об этом в ходе выступления на 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке сделал глава местного правительства Ираклий Гарибашвили . Чиновник уточнил, что с момента обретения суверенитета страна берегла стабильность в регионе. Чиновник добавил, что после прихода к власти в 2012 году команда власти проводят "амбициозный план реформирования".

Который сблизил нас с главными международными партнерами - США, ЕС, НАТО и ООН. После обретения независимости Грузия впервые получила беспрецедентное десятилетие мира, благополучия. Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Грузии

Премьер Грузии отметил заслуги страны на международной арене, в том числе занимаемые высокие места в глобальных рейтингах. Особый акцент чиновник сделал на экономике. После пандемии коронавирусной инфекции рост показателей составил 10,4%, в январе-июле 2022 года - 10,3%

Гарибашвили: Грузия планирует стать мостом между Востоком и Западом.

Фото и видео: YouTube / Организаций Объединенных Наций