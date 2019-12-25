Гарибашвили: Грузия планирует стать мостом между Востоком и Западом

Премьер Грузии рассказал о сотрудничестве с ЕС.

Грузия планирует стать мостом между Востоком и Западом. Соответствующее заявление в ходе своего выступления на 77-ой сессии Генеральной Ассамблее ООН сделал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Чиновник уточнил, что рассчитывает превратить Южный Кавказ в регион возможностей и экономического роста.

Мы хотим привлечь крупные иностранные институциональные инвестиции, осуществить региональные проекты и усилить свои инфраструктурные возможности и так стать фактически мостом между Востоком и Западом. Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Грузии

Чиновник объяснил международным партнерам, что власти Грузии уже обсуждают с Евросоюзом новые флагманские проекты, которые позволят еще больше укрепить связи с местным рынком.

Гарибашвили: Грузия может нарастить вклад в безопасность Причерноморья.

Фото и видео: YouTube / Организаций Объединенных Наций