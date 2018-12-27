Гарибашвили: Грузия может нарастить вклад в безопасность Причерноморья

В Тбилиси объяснили важность стабильности и прогнозируемости в регионе.

Грузия может нарастить вклад в безопасность Причерноморья. Соответствующее заявление в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке сделал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Он отметил, что власти Тбилиси готовы увеличить собственный вклад. По мнению чиновника, украинский кризис показал миру, что акватория региона находится в фарватере евроатлантической безопасности и стабильности. При этом Грузия считает себя неотъемлемой частью этой региональной архитектуры.

В частности, Грузия намерена совместно с международными партнерами начать развивать стратегический транспортный коридор, который свяжет Азию с Европой. По словам Ираклия Гарибашвили, за безопасностью следует стабильность, а за ней - прогнозируемость. Это условие является ключевым в экономическом развитии стран, поэтому Грузия призывает сделать таковым Черноморье ради потенциала в пользу народа и мировой экономики.

В Грузии вооруженный человек захватил заложников в банке.

Фото и видео: YouTube / Организаций Объединенных Наций