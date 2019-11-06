В Грузии вооруженный человек захватил заложников в банке

Информация о количестве взятых в плен граждан и требованиях преступника уточняется.

Вооруженный мужчина в маске ворвался в один из филиалов банка в грузинском городе Кутаиси и захватил заложников. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала "Мтавари архи". В СМИ отметили, что на текущий момент нет информации о том, какое количество человек находится в опасности. Также нет данных о требованиях злоумышленника. При этом правоохранительные органы на месте событий ведут специальную операцию по спасению пострадавших и задержанию преступника.

В телекомпании не стали уточнять, на какой именно банк произошло нападение. Согласно показанным в социальных сетях видеокадрам, можно предположить, что это речь идет о филиале Банка Грузии. Очевидцы добавили, что слышали звуки выстрелов. некоторые видели, как грабитель в маске ворвался в здание. Одна из местных жительниц отметила, что мужчина требует два миллиона неизвестно какой валюты от властей и руководства банка.

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Фото и видео: соцсети "Мтавари архи"