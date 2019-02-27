Группа KAZKA не будет представлять Украину на Евровидении

Ранее отказались поехать певица Maruv (Анна Корсун) и группа Freedom-jazz girls band.

Группа Kazka, которая получила третье место на национальном отборе Украины на "Евровидение-2019", также отказалась от участия в конкурсе. Об этом они сообщили в своем в Instagram. Музыканты "не хотят победы любой ценой".

Наша миссия — объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение НСТУ (Национальной общественной телерадиокомпании Украины) у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на "Евровидение". Kazka

Ранее от участия отказалась победительница отбора певица Maruv (Анна Корсун) и группа Freedom-jazz girls band, получившая второе место.

Конкурс песни "Евровидение" пройдет с 14 по 18 мая 2019 года в Тель-Авиве. Россию вновь будет представлять Сергей Лазарев.

Фото: kazka.band/ Instagram

Видео: UA:Перший/ Youtube