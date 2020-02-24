Певица Maruv ответила украинским критикам празднования 23 февраля

Артистка выразила свое мнение по отношению к праздникам России и Украины.

Певица Maruv (Анна Корсун) в соцсети Instagram поздравила подписчиков с Днем защитника Отечества, отмечаемого в России 23 февраля. Однако на Украине этот праздник не отмечается официально – указом экс-президента Петра Порошенко празднование было перенесено на октябрь.

Отвечая критикам поздравительного поста в сторис соцсети, певица рассказала, что ее отец и дед служили в советской армии и ей виднее, когда ей хотелось бы поздравлять с праздником. При этом она посоветовала "не переживать" за утвержденный праздник Дня защитника Отечества 14 октября, потому что она поздравляет мужчин и тогда.

Ранее мы сообщали о том, что определился участник фестиваля "Евровидение-2020" от Украины. Годом ранее Maruv со скандалом не прошла национальный отбор на конкурс.

Видео: Youtube / MARUV, Instagram / maruvofficial