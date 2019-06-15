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Вчера, 19:54
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Maruv ушла с интервью после вопроса о Крыме

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Ранее Анна Корсун отказалась переставлять Украину на конкурсе "Евровиденеи"

Украинская певица Анна Корсун, известная под псевдонимом Maruv,  отказалась продолжать интервью с журналистом канала "1+1" после вопроса о Крыме.

Корреспондент спросил артистку о принадлежности полуострова, после чего та попросила задать следующий вопрос. Тем не менее, сотрудник канала вновь повторил вопрос про полуостров, чем вызвал недовольство певицы. 

Так, все, пока всем, 
- заявила Maruv и ушла с пресс-подхода

Напомним, что ранее Анна Корсун отказалась представлять Украину на конкурсе "Евровиденеи". По словам артистки ей предложили контракт,  запрещающий выступления в РФ.

Видео: Maruv

 

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Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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