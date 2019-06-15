Maruv ушла с интервью после вопроса о Крыме

Ранее Анна Корсун отказалась переставлять Украину на конкурсе "Евровиденеи"

Украинская певица Анна Корсун, известная под псевдонимом Maruv, отказалась продолжать интервью с журналистом канала "1+1" после вопроса о Крыме.

Корреспондент спросил артистку о принадлежности полуострова, после чего та попросила задать следующий вопрос. Тем не менее, сотрудник канала вновь повторил вопрос про полуостров, чем вызвал недовольство певицы.

Так, все, пока всем,

- заявила Maruv и ушла с пресс-подхода

Напомним, что ранее Анна Корсун отказалась представлять Украину на конкурсе "Евровиденеи". По словам артистки ей предложили контракт, запрещающий выступления в РФ.

Видео: Maruv