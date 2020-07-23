Группа ABBA выпустит новые песни спустя почти 40 лет перерыва

Премьера состоится 2 сентября.

Легендарный шведский коллектив ABBA, распавшийся почти 40 лет назад, анонсировал выход новых песен. Информация об этом появилась на сайте "ABBA Voyage" и в его Twitter-аккаунте.

Пользователям сайта предлагают зарегистрироваться, чтобы первыми услышать песни. Премьера запланирована на 2 сентября.

По информации The Sun, после длительного перерыва ABBA представит пять новых песен. Также ожидается грандиозное шоу с голограммами. Оно должно было состояться еще в 2019 году, однако из-за пандемии коронавируса перенеслось на неопределенный срок.

Последний студийный альбом ABBA под названием "The Visitors" вышел в 1981 году. Спустя более десяти лет были обнародованы еще три неизданные мелодии.

Ранее мы писали, что в новом сезоне шоу "Голос 60+" обновится состав наставников.

Фото: abbasite.com