Гросси считает создание защитной зоны вокруг ЗАЭС реальным

Глава МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) считает создание защитной зоны вокруг территории Запорожской АЭС абсолютно реалистичным проектом. Соответствующее заявление руководитель профильного ведомства сделал в ходе пресс-конференции с журналистами. Рафаэль Гросси добавил, что поддерживает диалог по вопросу как с российской, так и украинской стороной. Выступление чиновника транслировалось в официальном аккаунте МАГАТЭ в социальных сетях.
Думаю, что это абсолютно реалистично. Мы выдвинули очень реалистичные предложения.
Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ
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Фото и видео: YouTube / IAEAvideo
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