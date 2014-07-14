Украинский президент Владимир Зеленский предложил отправить миссию ООН на энергетические объекты критически важной инфраструктуры государства. Об этом политик сообщил коллегам на заседании саммита G20 ("Большой двадцатки"). Глава страны принимает участие в мероприятии по видеосвязи.
Мы уже предложили направить миссию ООН на объекты критической энергетической инфраструктуры для оценки разрушений и потребностей для восстановления, а также с целью предотвращения их дальнейшего уничтожения. Нужно ускорить отправку этой миссии.
Владимир Зеленский, президент Украины
Напомним, что воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день. Президент Владимир Зеленский 1 ноября упоминал о том, что на территории страны повреждено порядка 40% местной энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям освещения.
Зеленский предложил расширить зерновую сделку на порты Николаевской области.
Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України
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