На Украине напомнили о важности защиты сотрудниками МАГАТЭ объектов критически важной инфраструктуры.

Украинский президент Владимир Зеленский предложил отправить миссию ООН на энергетические объекты критически важной инфраструктуры государства. Об этом политик сообщил коллегам на заседании саммита G20 ("Большой двадцатки"). Глава страны принимает участие в мероприятии по видеосвязи.

Мы уже предложили направить миссию ООН на объекты критической энергетической инфраструктуры для оценки разрушений и потребностей для восстановления, а также с целью предотвращения их дальнейшего уничтожения. Нужно ускорить отправку этой миссии. Владимир Зеленский, президент Украины



Напомним, что воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день. Президент Владимир Зеленский 1 ноября упоминал о том, что на территории страны повреждено порядка 40% местной энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям освещения.

Зеленский предложил расширить зерновую сделку на порты Николаевской области.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

