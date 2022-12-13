Гросси: на ЗАЭС продолжают работать только треть сотрудников

Глава МАГАТЭ рассказал о ситуации на украинских АЭС.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что на ЗАЭС продолжают работать только треть сотрудников. Соответствующее заявление генеральный директор Международного агентства по атомной энергии сделал в эфире итальянского телеканала Rainews24. Гость программы пояснил, что речь идет о трех-четырех тысячах человек, находящихся на территории Запорожской атомной станции.

На данный момент из 10 тысяч сотрудников станции у нас есть только 3-4 тысячи, продолжающих работу, многие покинули регион, другие больше не хотят работать. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Отвечая ведущему телеканала на вопрос об обвинениях с украинской стороны, что эти сотрудники удерживаются силой, Рафаэль Гросси заявил, что "как гендиректор" не может об этом говорить.

Глава МАГАТЭ выразил надежду на скорую встречу с Путиным.

Фото и видео: www.rainews.it