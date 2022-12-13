  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:09
138
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Гросси: на ЗАЭС продолжают работать только треть сотрудников

0 0

Глава МАГАТЭ рассказал о ситуации на украинских АЭС.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что на ЗАЭС продолжают работать только треть сотрудников. Соответствующее заявление генеральный директор Международного агентства по атомной энергии сделал в эфире итальянского телеканала Rainews24. Гость программы пояснил, что речь идет о трех-четырех тысячах человек, находящихся на территории Запорожской атомной станции.

На данный момент из 10 тысяч сотрудников станции у нас есть только 3-4 тысячи, продолжающих работу, многие покинули регион, другие больше не хотят работать.

Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Отвечая ведущему телеканала на вопрос об обвинениях с украинской стороны, что эти сотрудники удерживаются силой, Рафаэль Гросси заявил, что "как гендиректор" не может об этом говорить.

Глава МАГАТЭ выразил надежду на скорую встречу с Путиным.

Фото и видео: www.rainews.it

Теги: запорожская аэс, магатэ, рафаэль гросси
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии