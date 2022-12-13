Гросси: инспекторы МАГАТЭ не нашли военной техники на украинских АЭС

Эксперт рассказал о проверках всех украинских АЭС.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил о том, что инспекторы МАГАТЭ не нашли военной техники на территории украинских атомных электростанций в ходе проведенной проверки режимных объектов. Соответствующее заявление эксперт сделал перед региональными депутатами, выступая на пленарном заседании Европейского парламента. Он подчеркнул, что рассчитывает на создание безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Наша команда в сотрудничестве с украинским менеджментом проверила, есть ли военная техника. Конечно, результат этих проверок был негативным, и мы собираемся сделать отчет. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Специалист считает, что инспекторы от МАГАТЭ должны присутствовать на всех АЭС, расположенных на территории Украины. Глава МАГАТЭ заявил о необходимости создания зоны защиты ЗАЭС на фоне "ухудшения ситуации".

Фото и видео: YouTube / Global News