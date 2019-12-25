Гросси: МАГАТЭ останется на ЗАЭС до тех пор, пока это необходимо

Гендиректор Гросси рассказал о том, что на объекте остались два инспектора МАГАТЭ.

МАГАТЭ останется на Запорожской атомной электростанции до тех пор, пока это необходимо. Соответствующее заявление генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сделал в рамках своей пресс-конференции с журналистами, созванной в венском аэропорту. Чиновник пояснил, что на постоянной основе на режимном объекте останутся два инспектора. Таким образом он ответил на вопрос СМИ о том, планируют ли эксперты уйти с территории ЗАЭС после того, как ее покинут военнослужащие. В текущий момент МАГАТЭ видит важность регулярного присутствия на ЗАЭС.

МАГАТЭ останется там до тех пор, пока это необходимо. Мы никуда не уходим. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Глава МАГАТЭ рассчитывает, что инспекции не придется оставаться на ЗАЭС постоянно. Гросси надеется, что не в отдаленном будущем наступит такой день, при котором атомная электростанция в регионе будет нормально функционировать при ее обычных владельцах и операторе, а эксперты будут появляться на ЗАЭС периодически, как это и было ранее.

На Запорожье заявили, что у МАГАТЭ не осталось вопросов по работе ЗАЭС.

Фото и видео: YouTube / IAEAvideo