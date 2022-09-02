На Запорожье заявили, что у МАГАТЭ не осталось вопросов по работе ЗАЭС

Евгений Балицкий рассказал о результатах визита МАГАТЭ.

Власти Запорожской области заявили о том, что у МАГАТЭ не осталось вопросов по работе местной атомной электростанции. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал глава региона Евгений Балицкий. Он прокомментировал недавний рабочий визит делегации Международного агентства по атомной энергии от ООН. Чиновник отметил, что все продемонстрированные объекты зафиксированы в итоговом протоколе аналитиков.

По безопасности вся информация у них есть, у них не осталось вопросов по работе станции, обслуживание станции на должном уровне, уровень персонала у них не вызывает вопросов. Евгений Балицкий, глава Запорожья

Балицкий надеется на том, что международная делегация миссии МАГАТЭ отразила всю информацию об объектах Запорожской АЭС, а также зафиксировала документально факты обстрелов.

На Запорожской АЭС работает только один энергоблок.

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