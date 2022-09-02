На Запорожской АЭС работает только один энергоблок

На Запорожской атомной электростанциии работает только один энергетический блок. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Чиновник заметил, что данный объект способен выдавать 60% мощности.
В работе один энергоблок, на 60% мощности.
Евгений Балицкий, глава Запорожья
Напомним, что пятый энергоблок Запорожской АЭС после начала обстрела Вооруженными силами Украины атомной электростанции станции утром 1 сентября был остановлен из-за обрывов линий выдачи мощности.
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Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
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