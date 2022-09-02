Шойгу: Киев хочет создать иллюзию способности сопротивляться

Глава Минобороны РФ рассказал, зачем ВСУ проводит контрнаступление.

Киев хочет создать иллюзию способности сопротивляться. Об этом на селекторном совещании в военном ведомстве коллегам рассказал министр по обороне Сергей Шойгу. По словам чиновника, попытка контрнаступления Вооруженных сил Украины преследует перед собой единственную задачу. ВСУ хочет доказать коллективному Западу, что может противостоять российской стороне. Киевский режим продолжает свои атаки по николаевско-криворожскому направлению. Это происходит несмотря на значительные потери личного состава и техники.

Подчеркну, что данная акция спланирована офисом Зеленского с единственной целью – создать у западных кураторов иллюзию способности ВСУ вести наступление. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Росгвардия перехватила подозреваемого в пособничестве ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России