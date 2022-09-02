Росгвардия перехватила подозреваемого в пособничестве ВСУ

Мужчина из Запорожья передавал информацию о передвижении ВС РФ.

Росгвардия перехватила подозреваемого в пособничестве Вооруженным силам Украины. Известно, что фигурант расследования находился на территории Запорожской области. Предположительно, корректировщик занимался передачей сведений о количестве, месторасположении и передвижениях Вооруженных сил РФ и союзных войск киевскому режиму.

По словам задержанного, он изыскивал возможность заполучить вооружение для применения против военнослужащих ВС РФ. представитель Росгвардии

Подозреваемый наблюдал за позициями и деятельностью российских военных с крыши своего дома при помощи монокуляра. Полученные сведения он передавал далее членам ВСУ через закрытый чат в мессенджере. Во время обыска силовики выявили у мужчину боеприпасы, патроны к оружию и тротиловую шашку.

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Фото и видео: Лента.ру