Гросси: МАГАТЭ никогда не подвергается манипуляциям

Глава МАГАТЭ назвал организацию "ядерным сторожевым псом".

МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) никогда не подвергается манипуляциям. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции в венском аэропорту сделал генеральный директор Рафаэль Гросси. При этом эксперт напомнил о том, что вокруг ситуации с Запорожской атомной электростанцией находится много политических игроков, а также людей, которые обвиняют ту или другую сторону. По мнению Гросси, "ядерный сторожевой пес" должен оставаться беспристрастным и выполнять свою миссию.

Когда людям нравится, что мы говорим, они нас поощряют, если нет, то говорят, что генеральный директор - марионетка или что нами манипулируют. Нами никогда не манипулируют. Мы знаем, что должны делать. Конечно, мы с уважением выслушиваем все стороны. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Напомним, что недавно глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели миссию МАГАТЭ по территории объекта, пострадавшего от обстрелов.

Гросси 6 сентября расскажет СБ ООН об итогах поездки МАГАТЭ на ЗАЭС.

Фото и видео: YouTube / IAEAvideo