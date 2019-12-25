Гросси 6 сентября расскажет СБ ООН об итогах поездки МАГАТЭ на ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) Рафаэль Гросси заявил, что 6 сентября расскажет в рамках заседания Совета Безопасности ООН об итогах рабочей поездки на Запорожскую атомную электростанцию. Такую информацию чиновник предоставил журналистам, выступая на брифинге в венском аэропорту. Эксперт добавил, что подробный доклад будет презентован в начале следующей недели. Однако полная картина происходящего на ЗАЭС у аналитиков будет к концу следующей недели.
Во вторник я собираюсь проинформировать СБ ООН о наших выводах и произошедшем… Мы получаем и получали информацию с самого начала, а сейчас пытаемся получить глубокую оценку происходящего.
Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ
Эксперт добавил, что усиление военной активности вокруг режимного объекта в регионе вызывает беспокойство у МАГАТЭ. Гросси напомнил, что около территории ЗАЭС ведутся боевые действия.
Гросси: МАГАТЭ останется на ЗАЭС до тех пор, пока это необходимо.
Фото и видео: YouTube / IAEAvideo
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