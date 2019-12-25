Гросси 6 сентября расскажет СБ ООН об итогах поездки МАГАТЭ на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ рассказал, когда общественности стоит ждать доклада по ситуации на ЗАЭС.

Генеральный директор МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) Рафаэль Гросси заявил, что 6 сентября расскажет в рамках заседания Совета Безопасности ООН об итогах рабочей поездки на Запорожскую атомную электростанцию. Такую информацию чиновник предоставил журналистам, выступая на брифинге в венском аэропорту. Эксперт добавил, что подробный доклад будет презентован в начале следующей недели. Однако полная картина происходящего на ЗАЭС у аналитиков будет к концу следующей недели.

Во вторник я собираюсь проинформировать СБ ООН о наших выводах и произошедшем… Мы получаем и получали информацию с самого начала, а сейчас пытаемся получить глубокую оценку происходящего. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Эксперт добавил, что усиление военной активности вокруг режимного объекта в регионе вызывает беспокойство у МАГАТЭ. Гросси напомнил, что около территории ЗАЭС ведутся боевые действия.

Гросси: МАГАТЭ останется на ЗАЭС до тех пор, пока это необходимо.

Фото и видео: YouTube / IAEAvideo