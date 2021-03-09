Грета Тунберг раскритиковала Байдена за политику по климату

По её словам, действий в рамках Парижского соглашения недостаточно.

Экоактивистка Грета Тунберг раскритиковала президента США Джо Байдена за политику по климату. Заявление она сделала в интервью телеканалу MSNBC.

Вам следует обратиться к науке и к тому, соответствует ли его политика Парижскому соглашению. Грета Тунберг, экологическая активистка

По её словам, действий в рамках соглашения недостаточно — в соответствии с наукой. Активистка считает, что Байден относится к теме экологии как к кризису, как к политической теме.

Ранее экоактивистка из Швеции Грета Тунберг призвала американцев голосовать за Байдена.

Видео: YouTube / MSNBC