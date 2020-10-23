Грета Гервиг снимет фильм про куклу Барби с Марго Робби в главной роли

Режиссер покажет историю становления популярного детского бренда.

Грета Гервиг снимет фильм про Барби с Марго Робби в главной роли. Постановщица картин "Леди Бёрд" и "Маленьких женщин", 37-летняя многократная номинантка на премию "Оскар" получило место режиссера в фильме о становлении популярной детской куклы Barbie.

В издании Variety написали о том, что исполнительница главной роли рассчитывает, что Грета Гервиг поможет зрителям по-другому взглянуть по-новому судьбу "пластиковой иконы". Новость о режиссерском статусе для Гервиг не стала новостью, так как девушка еще в 2019 году заключила контракт с кинокомпанией Warner Bros. Согласно соглашению она должна была написать сценарий к фильму о Барби вместе с режиссером Ноа Баумбахом ("Брачная история"). Слухи в профессиональном сообществе о том, что она займет место режиссера картины появились давно.

Напомним, что профессиональная карьера Греты Гервиг произошел в 2017-м году после выхода фильма "Леди Берд". Фильм получил пять номинаций на "Оскар", включая и категорию "лучшая режиссура". Затем ее успех закрепился за счет фильма "Маленькие женщины" (2019), завоевавшей "Оскар" в номинации "Лучшие костюмы".

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Фото: Instagram/greta.gerwig