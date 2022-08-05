В "Брусницыне" 13 августа пройдет фестиваль "Barbie Day"

Посетители смогут обменяться старыми куклами.

Фестиваль "Barbie Day" пройдет в "Брусницыне" на Кожевенной линии, 30, 13 августа с 12:00 до 20:00. Об этом сообщили в пресс-службе культурного пространства.

Гостей мероприятия ожидают танцы, музыка, лекции, мастер-классы, фотозона с Барби, тематические угощения. Посетители смогут обменяться старыми куклами.

Организаторы приготовили и коллекционную выставку с уникальными экземплярами Барби. Кроме того, на площадке будет установлен контейнер, в который получится сдать ненужную одежду кукол и игрушки.

Все средства, полученные на маркете, пойдут на поддержку кризисных семей.

Вход свободный.

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Фото: пресс-служба "Брусницына"