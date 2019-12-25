Фестиваль воздушных змеев "Фортолет" пройдёт в Кронштадте

Мероприятие стартует в субботу в 12:00.

В субботу, 12 июля, в комплексе "Форт Константин" стартует фестиваль воздушных змеев "Фортолет". Об этом информируют организаторы мероприятия.

Мероприятие начнётся в 12:00. Запустить воздушных змеев можно будет до 18:00: в это же время будут проходить тематические мастер-классы. Фестиваль завершится в воскресенье вечером.

Помимо основной площадки, для гостей организуют ярмарку и фудзону. Также участников события ждут музеи форта "Константин". В оба дня с 11:00 до 19:30 до места проведения фестиваля от Кронштадта будут ездить бесплатные автобусы.

Ранее мы сообщили о том, что в Гатчине пройдет фестиваль "Ночь света".

Фото: ВКонтакте / Фестиваль воздушных змеев "ФОРТОЛЁТ" (Марина Виркунен)