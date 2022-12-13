Гражданку США Алисию Дэй задержали за выгул теленка на Красной площади в Москве

Иностранка в суде рассказала о своих планах на животное.

Американскую гражданку Алисию Дэй задержали за выгул теленка на Красной площади в Москве. Женщина яеобы выгуливала животное под лозунгом "животные – не еда". В отчете правоохранительных органов говорится о том, что сама подозреваемая является вегетарианкой. На заседании в Тверском районном суде российской столицы сама фигурантка расследования отметила, что ни каких лозунгов она не озвучивала и не ведет политико-общественную деятельность. Она пояснила, что просто прогуливалась с питомцем, а затем планировала отвезти животное в денник, расположенный в Кирове. Там сейчас содержится корова, которая также принадлежит Дэй.

Гражданка США, являющаяся вегетарианкой и активисткой по защите прав животных, гуляла по Красной площади в районе памятника средневекового зодчества "Лобное место", используя теленка в качестве наглядной агитации и выкрикивая лозунг "животные - не еда. протокол суда

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Фото и видео: Telegram / SHOT