Суд оставил журналистку Баязитову в СИЗО

Мосгорсуд признал решение Кузьминского районного суда законным.

Московский городской суд оставил журналистку Александру Баязитову в СИЗО, отклонив аппеляцию подозреваемой. Инстанция признала законным решением продление ареста для администратора Telegram-канала "Адские бабки" по уголовному делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка. Женщина проведет под стражей до 7 февраля. Этот срок ей назначил в декабре 2022 года Кузьминский районный суд российской столицы.

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию Баязитовой на решение о продлении ей меры пресечения в виде содержания под стражей и постановил оставить решение первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения. пресс-служба суда

Напомним, что в связи с расследованием правоохранительными органами также у были арестованы еще двое администраторов Telegram-канала "Адские бабки" - Ольга Архарова и Инна Чурилова. В результате Ольга Архарова признала вину частично, а Инна Чурилова - в полном объеме. Последняя также раскаялась в содеянном. Позже обвиняемую перевели под домашний арест. Александра Баязитова вину в преступлении не признала. Злоумышленницам вменяется часть 3 пункта "б" статьи 163 УК РФ. Потерпевшим считается Александр Ушаков.

Жена обвиняемого в расчленении во Всеволожске впервые рассказала о трагедии.

Фото и видео: Telegram / BAZA