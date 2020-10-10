Геннадий Кернес находится в немецкой клинике "Шарите".

Госпитализированный с COVID-19 мэр Харькова перенес инсульт. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала ZIK со ссылкой на адвоката чиновника Анатолия Родзинского. По словам юриста, его клиент Геннадий Кернес лишился дара речи после перенесенного удара. Сейчас пациент находится в берлинской клинике "Шарите".

Из-за инсульта, а инсульт — это кровоизлияние в мозг, он потерял из-за повреждения мозга возможность говорить, то есть дар речи Анатолий Родзинский, адвокат

По словам украинского защитника, в настоящее время у медиков существуют сомнения в том вопросе, сможет ли пациент с такими повреждениями мозга ясно мыслить.

На Украине решили спасать больных коронавирусом с помощью пакета на голове.

Видео: YT / Телеканал ZIK