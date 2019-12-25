Об эксперименте с пакетом на своей странице в Facebook написала врач из Харькова Елизавета Шилова.

На Украине решили спасать больных коронавирусом с помощью пакета на голове. Команда врачей предложила использовать нововведение для неинвазивного CPAP - искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением. Медики в шутку посчитали это альтернативой аппаратам ИВЛ, которых не хватает в украинских больницах.

Об эксперименте с пакетом на своей странице в Facebook написала врач из Харькова Елизавета Шилова. Она отметила, что такой метод использовали и 20 лет назад.

Пакеты спасли тогда не одну жизнь. А почему бы нет? - отметила врач.

Шилова рассказала, что сложнее всего было найти подходящий пакет, так как они "вечно рвались". При этом многие пакеты очень плохо пахли.

Некоторые одеваешь на голову, и от запаха полиэтилена дурно становилось даже здоровым, - отметила Шилова.

Также соединение пакета с кислородными трубками с помощью лейкопластыря часто давало утечку.

В итоге харьковским врачам удалось найти производителя пакетов, который со второго раза выпустил качественный продукт. Теперь, иронично заметила Шилова, их можно использовать в клиниках, где не хватает аппаратов ИВЛ.

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