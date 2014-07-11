Госдума запретит банкам навязывать допуслуги к потребительским кредитам

Закон об ужесточении требований к банкам приняли во втором чтении.

Госдума во втором чтении приняла инициированный правительством законопроект об ужесточении требований к банкам, выдающим потребительские кредиты. Также документ должен защищать права заемщиков.

Документ запрещает банкам ставить условия клиентам, при которых договор потребительского кредита не будет заключен без приобретения дополнительных услуг за отдельную плату.

Также нововведения запретят банкам прописывать в договоре обязательный неснижаемый остаток на счете, с которого гасят кредит.

Кроме того, закон уточняет порядок расчета полной стоимости такого кредита и предельного размера неустойки. Закон уравнивает кредиты с постоянной и переменной ставками в части реализации кредитором права по ее снижению в одностороннем порядке. А также запрещает навязывать страховку на весь срок кредита с единовременной оплатой страховых платежей.

Также заемщики смогут досрочно возвращать части займа без предварительного уведомления кредитора в течение 14 календарных дней с даты получения потребительского кредита с уплатой процентов за фактический срок кредитования. Сейчас на таких условиях можно вернуть только весь кредит полностью.

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