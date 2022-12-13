Госдеп заявил об отсутствии "конструктивного диалога" с Россией по Уилану

Нед Прайс оценил планы США по освобождению американских граждан из заключения вне страны.

Американские власти рассчитывают продолжить диалог с российской стороной по обмену осужденного по статье за шпионаж Пола Уилана. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Госдепа Нед Прайс. Чиновник уточнил, что на текущем этапе не предусматривается серьезный и конструктивный настрой со стороны московских коллег. Эксперт пояснил, что вопрос о переговорах и их модальность доверены специальным каналам.

Однако, как я уже говорил, Россия не ведет переговоры в конструктивном или серьезном ключе по делу Пола Уилана, рассматривая его дело отдельно от дел других несправедливо осужденных американцев. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Дипломат отметил, что такой подход России не отразится на усилиях Вашингтона по освобождению Пола Уилана и других американцев осужденных за пределами страны.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State