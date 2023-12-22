Госдеп: санкции РФ против политиков США вряд ли имеют серьезные последствия

Мэттью Миллер оценил деятельность Росфинмониторинга.

Американская администрация при президенте Джо Байдене сомневается в том, что российские санкции против политиков из США имеют для них серьезные последствия. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Таким образом чиновник прокомментировал сведения о том, что Росфинмониторинг внес местного сенатора Линдси Грэма в перечень террористов и экстремистов. Власти США высказали сомнение в том, что их законодатель решится совершить поездку на территорию РФ в ближайшем будущем.

Мы видели, как российское правительство вводило различные санкции против целого ряда американских чиновников. Я сомневаюсь, что от этого есть какие-либо значительные последствия. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Дополнительно сотрудник внешнеполитического ведомства утверждал, что российские власти продолжают подавлять свободную прессу, а также не хотят, чтобы их народ обладал информациях о работе Москвы за пределами страны.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State