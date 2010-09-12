Госдеп рассматривает вариант экспорта украинского зерна по Дунаю

Ведант Патель рассказал об обсуждении вопроса.

В американском внешнеполитическом ведомстве рассматривают различные маршруты и варианты по различным каналам для обеспечения экспорта украинского зерна. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтон сделал заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель. Чиновник заметил, что не располагает конкретными деталями по программе. Дипломат пояснил, что власти страны призывают Москву восстановить свое участие в рамках черноморской инициативы.

Очевидно, что Дунай является потенциальным вариантом. Мы работаем в тесной координации с европейскими, украинскими партнерами для нахождения путей доставки украинского зерна. Мне сегодня нечего сообщить новом о маршруте или механизме. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State