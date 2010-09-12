Госдеп подтвердил скорое прибытие в Нигер нового посла США

Ведант Патель рассказал о необходимости восстановить конституционный порядок в африканской стране.

Американское внешнеполитическое ведомство подтвердило скорое прибытие в Нигер нового американского посла Кэтлин Фитцгиббон. Однако такое решение не означает смену позиции Вашингтона в отношении ситуации в этой африканской стране, в которой группа военнослужащих отстранила от власти президента Мохамеда Базума. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтон сделал заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель. Чиновник добавил, что страна выступает за дипломатическое урегулировании ситуации, которое будет предусматривать восстановление конституционного порядка, освобождение главы государства и членов его семьи.

Мы рады тому, что кандидатура посла Фитцгиббон получила одобрение в конце июля после годового процесса утверждения. Мы ждем с нетерпением прибытия посла Фитцгиббон в Ниамей, где она возглавит миссию в критически важное время для поддержки американского сообщества и координации усилий правительства США. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State