Госдеп США распорядился вывезти из Белоруссии семьи дипломатов

Вашингтон назвал ситуацию в регионе "непредсказуемой".

Государственный департамент Соединенных Штатов распорядился вывезти из Белоруссии семьи дипломатов из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщили в пресс-службе американского ведомства.

Вашингтон назвал ситуацию в регионе "непредсказуемой" и порекомендовал гражданам воздержаться от поездок в республику вследствие "произвольного применения законов и угрозы задержания".

Государственный департамент 31 января 2022 года отдал распоряжение членам семей государственных служащих уехать. из сообщения Госдепа США

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Россия может готовиться к вторжению на Украину под видом военных учений. По его словам, Североатлантический альянс видит опасность в совместных маневрах Москвы и Минска около госграницы соседнего государства.

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