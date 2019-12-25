США призвали союзников избегать сделок с Россией в оборонной сфере

Вашингтон может применить санкции к желающим купить вооружение у РФ.

Соединенные Штаты призвали союзников избегать крупных сделок с Россией в оборонной сфере. Об этом в беседе с "РИА Новости" сообщил представитель Государственного департамента США.

Он отметил, что ранее Саудовская Аравия и РФ заключили соглашение о военном сотрудничестве. По словам собеседника агентства, в настоящее время королевство и США связывает "близкое и прочное партнерство в области безопасности".

Мы продолжаем призывать всех наших партнеров и союзников избегать крупных новых сделок с российским оборонным сектором, что мы дали ясно понять с помощью закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций. из сообщения представителя Госдепа США

Данный закон дает Вашингтону право применять санкции в отношении тех стран, которые приобретают вооружение РФ. Так, например, произошло с Турцией, которая закупила ЗРК С-400. По словам представителя Госдепартамента, такая мера "ясно дает понять", что крупных оборонных сделок с РФ следует избегать.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поставит Белоруссии в ближайшее время самолеты, вертолеты и, возможно, зенитные ракетные системы С-400.

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