По его словам, у Конгресса есть ясные намерения — и их нельзя игнорировать.

Госдеп США не предложил новых санкций против "Северного потока-2". Об это рассказал член комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол.

По его словам в санкционном списке остаются лишь российское судно "Фортуна" и его владелец - компания "КВТ-Рус". Против них санкции ввёл бывший президент Соединённых штатов Дональд Трамп.

Проще говоря, сегодняшние санкции совершенно неадекватны. Майкл Маккол, член комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса

По его словам, у Конгресса есть ясные намерения — и их нельзя игнорировать. Маккол подчеркнул, что военный бюджет предполагает ограничения, которые позволят помешать завершению строительства "Северного потока-2".

Ранее Байден не поддержал идею Трампа пригласить Россию в "Большую семерку".

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