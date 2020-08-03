Возгорание могло произойти еще 19 июля.

Горящий российский танк T-72 попал на видео. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте и на YouTube-канале Defence Blog. Авторы поста заявили, что пострадавшая боевая машина относится к 205-ой отдельной мотострелковой бригаде. Инцидент произошел во время крупномасштабных тактических учений на юге России.

В издании отметили, что предположительно возгорание российского танка запечатлено 19 июля. Однако ролик с произошедшим начал распространяться в социальных сетях недавно.

В июле агентство Ruptly показало видеозапись того, как около полутысячи танкистов из Центрального военного округа осваивают вождение в танках Т-72Б3 на территории Оренбургской области.

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