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Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада
Сегодня, 10:46
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matveyvn

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада

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Снег вывозят на снегосплавные пункты.

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада. Об этом сообщают в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Коммунальные службы чистят крыши и тротуары с 9 часов утра. Водителей призывают быть осторожнее на дорогах.

Повсеместно организованы работы по уборке улиц и дворовых территорий.

цитата из сообщения телеграм-канала столичного комплекса городского хозяйства

Снег вывозят на снегосплавные пункты. Отмечается, что в ближайшие сутки, по прогнозам метеорологов, может выпасть до четверти месячной нормы осадков.

Ранее мы писали, что в Москве в апреле изменятся тарифы на парковку почти на 200 участках.

Фото: pixabay.com

Теги: городские службы, жкх, москва
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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