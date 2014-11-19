Снег вывозят на снегосплавные пункты.

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада. Об этом сообщают в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Коммунальные службы чистят крыши и тротуары с 9 часов утра. Водителей призывают быть осторожнее на дорогах.

Повсеместно организованы работы по уборке улиц и дворовых территорий. цитата из сообщения телеграм-канала столичного комплекса городского хозяйства

Снег вывозят на снегосплавные пункты. Отмечается, что в ближайшие сутки, по прогнозам метеорологов, может выпасть до четверти месячной нормы осадков.

Ранее мы писали, что в Москве в апреле изменятся тарифы на парковку почти на 200 участках.

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