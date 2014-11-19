Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада. Об этом сообщают в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Коммунальные службы чистят крыши и тротуары с 9 часов утра. Водителей призывают быть осторожнее на дорогах.
Повсеместно организованы работы по уборке улиц и дворовых территорий.
цитата из сообщения телеграм-канала столичного комплекса городского хозяйства
Снег вывозят на снегосплавные пункты. Отмечается, что в ближайшие сутки, по прогнозам метеорологов, может выпасть до четверти месячной нормы осадков.
Ранее мы писали, что в Москве в апреле изменятся тарифы на парковку почти на 200 участках.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все