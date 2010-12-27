Городские мероприятия остановят движение транспорта в Петербурге

Движение будет парализовано из-за проведения марафона "Белые ночи", фестиваля "Невская симфония" и репетиций парада ВМФ.

В воскресенье, 22 июля, с 7.50 до 13.50 перекроют нескольких автомобильных дорог, сообщает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Движение будет парализовано из-за проведения марафона "Белые ночи". На участках, где проляжет путь следования бегунов, временно закроют движение для транспорта. Также 22 июля с 17.00 до 0.00 полностью перекроют проезд к Биржевым проездам и по Биржевой площади. Так же около этих объектов запретят парковать автомобили. Эти меры приняли в связи с проведением фестиваля "Невская симфония". Ограничения продлятся с 21 июля до 22 июля.

Из-за подготовки Главного военно-морского парада городские улицы подвергнутся перекрытию.

С 21 июля по 31 июля автомобилисты не проедут:

- по крайней левой полосе движения Таможенного переулка при движении к Университетской набережной

- по крайней правой полосе движения Галерной улицы к Сенатской площади.

С 22 июля по 1 августа движение будет парализовано по Певческому проезду.

Фото: pixabay.com